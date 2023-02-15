Подмосковье 15 февраля 2023, 18:55 Художник из Красногорска создал скульптуру из металла и янтаря о силе и мощи России

Читать 360tv в

Два года кропотливой работы потребовалось основателю музея «Железное царство» из Красногорска, чтобы закончить новую скульптуру, символизирующую силу и мощь России. Заслуженный художник России Валентин Воробьев готов представить свое творение широкой публике.

Реклама

В центре композиции находится ангел, который держит руками корону из янтаря. Слева и справа от основной фигуры — ангелочки, раскинувшие руки в приветствии. Внизу композиции художник создал образ семьи. Женщина держит на руках ребенка, мужчина подставил ей плечо, выдвинув вперед меч.

Валентин Воробьев сделал композицию в соавторстве с тремя своими коллегами. Янтарные вставки выполнил заслуженный художник России Александр Крылов. Он — специалист по янтарю и принимал участие в восстановлении Янтарной комнаты в Царском селе. Скульптор Елена Безбородова создала лик и руки ангела. Фигуры людей сделал сын Валентина Воробьева Андрей.

Сейчас художник ищет название для новой скульптуры и предлагает всем желающим поучаствовать в процессе.