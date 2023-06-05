Подмосковье 05 июня 2023, 14:24 Художник из Химок представил новое граффити в поддержку военнослужащих

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Новое граффити под названием «Стойкий!» появилось на стене дома № 10 на улице Победы в Химках. Местный художник Артем Артохот выразил в рисунке преемственность поколений российских военнослужащих.

Артем — автор уже целой серии работ, посвященных участникам специальной военной операции. Свое новое граффити он представил в День защиты детей 1 июня. В центре изображения — мальчик в папиной тельняшке, расставляющий на полке русских солдатиков в форме разных веков.

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«Мультик „Стойкий оловянный солдатик“ воодушевил меня показать мужество и надежность русского солдата-победителя через поколения. Не зря эта уличная работа представлена на улице Победы. Тут все взаимосвязано», — рассказал автор Артем Артохот.

Работа «Стойкий!» выполнена в трафаретной технике. Солдатики нарисованы цветными карандашами на картоне, а затем отсканированы для уличной работы.

Ко Дню космонавтики Артохот представил картину «Первые!» на фасаде дома № 39 на Новокуркинском шоссе. В центре — Юрий Гагарин в окружении первых собак-космонавтов. Популярность завоевал и рисунок орбитальной станции «Мир», размещенный на одном из гаражей на Союзной улице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о задачах фонда «Защитники Отечества». Это новая структура в регионе, созданная для поддержки участников СВО и их семей.