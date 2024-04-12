Подмосковье 12 апреля 2024, 21:12 Художник из Дубны написал иллюстрации к «Евгению Онегину» к выставке в Совете Федерации Телеканал «360»

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Известный стрит-арт художник из Дубны Боб Макар целый год посвятил творчеству Пушкина. За это время он написал 40 картин к выставке в Совете Федерации.

В рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича, художник решил создать серию работ, посвященных его произведениям.

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Особое место занимает поэма «Полтава», которая вдохновила его на создание масштабного полотна, а также произведения в жанре сказок и «Евгений Онегин». Хотя многие художники обращались к этой теме, стиль Боба Макара остается неповторимым. В настоящее время он работает над изображением первой встречи главных героев.

Все работы выставят в местной библиотеке, гле пройдут чтения произведений великого поэта, после чего экспозиция отправится в Рязань, где ее представят в одном из залов Совета Федерации.

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