Подмосковье 10 июля 2023, 05:00 Художественную выставку в поддержку участников СВО и врачей открыли в Химках Администрация городского округа Химки

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Художественную выставку «Цветы героям» открыли в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Химках. Экспозицию организовали в поддержку участников СВО и врачей.

«Выставка организована в поддержку российских военнослужащих и их семей, врачей и медицинских работников, проявивших мужество и героизм не только в зоне СВО, но и во время реабилитации», — отметили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

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Работы для выставки представила общественная организация «Союз художников». Экспозицию пополнили абстрактные пейзажи, реалистичные натюрморты и ботанические иллюстрации. Художники изобразили цветы как символ жизни и силы духа.

Кроме того, для военнослужащих-пациентов и специалистов госпиталя организовали разнообразную культурно-досуговую программу. Регулярно медучреждение посещают именитые артисты, творческие коллективы и студенты Московского государственного института культуры.

Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко является первым государственным лечебным учреждением в истории страны. На базе госпиталя работают специализированные лечебно-диагностические центры, профилированные по наиболее востребованным направлениям. Ежегодно медики оказывают помощь более 60 тысячам пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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