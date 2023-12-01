Подмосковье 01 декабря 2023, 16:34 Художественную выставку открыли в театре драмы и комедии в Ногинске Телеканал «360»

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Открытие экспозиции «На переломе» прошло в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске. Выставка продлится месяц.

На полотнах художников изображены переломные моменты 1990-х годов с отсылками к распаду Советского союза, товарному дефициту, перебою с зарплатами. Эти картины постоянно выставляются в Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее, а работы Татьяны Назаренко привезли из Нью-Йорка.

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«Практически каждая работа имеет здесь временной посыл, а с другой стороны, в каждой из работ есть какие-то перекликающиеся темы другого времени», — отметил художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко.

Тема выставки перекликается с пьесой «Отцвели уж давно хризантемы… Или русская рулетка» Афанасия Салынского, которую труппа театра недавно взяла в работу. Участие в обсуждении пьесы приняли зрители, актеры, художественный руководитель и режиссер.

«Каждая наша встреча и репетиция давала повод для вскрытия глубины пьесы», — поделился режиссер Московского областного театра драмы и комедии Николай Дручек.

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