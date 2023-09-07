Подмосковье 07 сентября 2023, 12:38 Художественная выставка «Моя Россия» началась в Мытищах Мытищинский историко-художественный музей

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В Мытищах открылась выставка представителя Союза художников России Марины Любимовой «Моя Россия». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозицию можно посмотреть в Мытищинском историко-художественном музее до 17 сентября.

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Также Любимова является членом Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО и преподавателем с 30-летним стажем.

«Ее работы представляют собой разные форматы: от этюдов с натуры, до больших композиционных работ, выполненных в технике акрила, масляной живописи и пастели. Работы Любимовой находятся в частных российских и зарубежных коллекциях», — уточнили в министерстве.

Подробности о выставке можно найти на сайте музея.

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