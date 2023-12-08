Подмосковье 08 декабря 2023, 14:06 Художественная выставка «Краски города» началась в Электростали Нина Басистая

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Выставка «Краски города», посвященная 100-летию художника Станислава Шишова, открылась в музее имени Алексеева в Электростали. Он родился в 1923 году в Калининской области, однако, с 1964 года жил и творил в Подмосковье.

Шишов не имел художественного образования. Несмотря на это, его талант, трудолюбие и оригинальный взгляд на окружающую действительность позволили занять почетное место в истории изобразительного искусства Электростали.

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В своих работах художник отдавал предпочтение темным тонам. Отмечается, что этот прием соотносят с произведениями Рембранта.

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