Подмосковье 09 апреля 2024, 16:50 Художественная выставка «Картины по русской истории» начнется в Ступине 5 апреля Фото: Ступинский историко-краеведческий музей

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Выставка «Картины по русской истории» откроется в Ступине 5 апреля. В экспозиции представят серию хромолитографий из фондов Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова.

Репродукции произведений созданы в период с 1908 по 1913 годы Валентином Серовым, Аполлинарием Васнецовым, Сергеем Ивановым, Борисом Кустодиевым и другими известными мастерами. Отмечается, что оригиналы некоторых работ навсегда утрачены и сохранились только литографии печатного издания.

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Открытие выставки запланировано на 5 апреля 14:00. Посмотреть работы можно будет до 25 мая.

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