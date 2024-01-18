18 января 2024, 09:34
Художественная выставка к 225-летию со дня рождения Пушкина пройдет в усадьбе Вяземы
Выставка живописи и графики «Судьба поэта» откроется в большом зале восточного флигеля усадьбы Вяземы в Одинцовском округе 20 января. Автор работ — художница Маргарита Алексеевна Требоганова. Экспозиция приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Значительную часть выставки составят работы, связанные с пушкинской темой. Одна из главных — триптих «Судьба поэта». Это аллегорическая композиция с изображениями образов музы и Пушкина в разных вариантах. Кроме этого, гости познакомятся с живописными полотнами и графическими работами.
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На выставке представлены и другие произведения, в том числе автопортрет художницы. Экспозиция будет работать до 11 марта.
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