Подмосковье

19 февраля 2024, 12:56

Художественная выставка к 100-летию Андрея Васнецова пройдет в Сергиевом Посаде

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Выставка «Андрей Васнецов в Абрамцеве» откроется в Сергиевом Посаде 21 февраля. Мероприятие приурочат к 100-летию художника.

Гости смогут познакомиться с ретроспективными работами Васнецова, написанными в Абрамцеве. В экспозиции представлено более 20 работ художника из коллекции музея-заповедника. С подробностями выставки можно ознакомиться на сайте музея-заповедника.

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Всего же в собрании музея-заповедника «Абрамцево» содержится свыше 25 тысяч экспонатов. Это живописные и графические работы, иконы, скульптуры и многое другое.

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Выставки

Сергиев Посад

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