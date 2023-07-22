22 июля 2023, 06:00
Художественная выставка «Игра в пространство» открылась в музее «Новый Иерусалим» в Истре
Выставка «Игра в пространство» стартовала в музее «Новый Иерусалим» в Истре. В экспозиции представили более 80 работ, в том числе и те, которые ранее не выставлялись в России.
«На этой выставке мы хотим заострить внимание зрителя на пространственную организацию полотен. Ведь это самое главное, что объединяет всех художников», — отметила заведующая художественного отдела музея Людмила Денисова.
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Одна из картин экспозиции, «В лесу» французского художника Мориса де Вламинко, выставили в России впервые. Ранее работа хранилась в частной коллекции и увидеть ее можно было только в художественных журналах.
На выставке «Игра в Пространство» представили полотна художников XX–XXI веков — Давида Бурлюка, Филиппа Малявина, Александра Осмеркина, Петра Кончаловского и других. Экспозицию разделили на три основных раздела: «В пространстве пейзажа», «Человек в пространстве» и «Пространство и время».
«Этот проект он продолжает череду замечательных проектов музея. Не перестаёт нас радовать и уверен, что доставит истинное удовольствие ценителем живописи и людям, которые только начинают свое знакомство», — отметил начальник управления музейной деятельности Министерства культуры и туризма Московской области Дмитрий Кожакин.
Выставка продлится до 28 января.
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