Подмосковье 08 сентября 2023, 17:56 Художественная выставка «Города и горы» открылась в Мытищах Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

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Художественная выставка «Города и горы» открылась в Мытищинской галерее искусств. В экспозиции представлено 100 картин.

Выставка заработала 7 сентября. На открытии авторы — Мария Комарова и Анастасия Башкова рассказали, как создавались картины, а также какой смысл заложен в экспозиции. Главная идея выставки — противопоставление городов и гор.

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«Я по рождению горожанин, и, соответственно, городская среда окружает меня с рождения. Вдохновлялась всей действительностью вокруг, в том числе элементами и из обычной жизни, и из поездок в разные города и страны», — поделилась Комарова.

Графические работы, представленные в экспозиции, художницы писали на протяжении всей карьеры.

«Рисую города, Маша рисует горы, и мы решились на совместную выставку. Когда-то начала работать акварель-тушью. Это такой цвет, детальное изображение, чтобы фактура камней была и растений. Потом перешла на трафарет, то есть вырезаю бумаги-трафареты и выкладываю послойные краски», — прокомментировала Башкова.

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