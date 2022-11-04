Художественная школа в Электростали и ее первый директор отметили юбилей | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 00:41 Художественная школа в Электростали и ее первый директор отметили юбилей

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Художественной школе в Электростали исполнилось 55 лет. Также и ее первый директор отмечает юбилей. Геннадию Самоходкину — 80. Он до сих пор преподает в этом образовательном учреждении.

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Учителю из Электростали Геннадию Самоходкину исполнилось 80 лет. Он до сих пор преподает в художественной школе, которую вместе с супругой и основал 55 лет назад.

Мужчина руководил учреждением почти полвека. Выйдя на пенсию, продолжил работать с детьми.

«Наша задача взращивать. Потому что бывает очень чувствуешь, что хорошие способности. Мы помогаем раскрыться детям», — рассказал педагог Детской художественной школы города Электросталь Геннадий Самоходкин.

В художественной школе по сей день живопись, композиция и прикладное искусство остаются на первом месте. Но также и открываются новые направления. Например, мастерская керамики и фотошкола.

«В отделении фотошколы дети учатся позировать и фотографировать на разных уровнях. Есть базовый курс и есть продвинутый. Мы арендуем у библиотеки большое пространство, создали там современную профессиональную фотостудию, в которой проводятся занятия», — рассказал директор Детской художественной школы города Электросталь Дмитрий Ярошенко.

Также у школы появился музей. Он расположился в мастерской заслуженного художника России Олега Коняшина.