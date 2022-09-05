Подмосковье 05 сентября 2022, 14:51 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:14) Поделиться Telegram

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Viber Датчики контроля газа появятся в 60% муниципальных квартир Подмосковья к концу года

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Более половины муниципальных квартир Подмосковья к концу году оборудуют датчиками контроля газа. Об этом заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

«Андрей Юрьевич, по вашему поручению главы должны были в этом году 60% муниципальных квартир оснастить датчиками контроля газа за средства муниципальных бюджетов», — доложил Хромушин.

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Он выразил уверенность в том, что план будет выполнен к концу года.

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«И в следующем году нам останется всего 65 тысяч квартир. Но у нас есть округа, которые перевыполняют сейчас этот план. Они с разной бюджетной обеспеченностью, но тем не менее взялись очень серьезно за этот вопрос — молодцы. И есть те, кто отстает», — добавил министр.

Хромушин сообщил, что в Московской области из 54 тысяч домов 40 тысяч газифицированы. Это два миллиона квартир.

«Это самый высокий показатель в России», — подчеркнул он.

В Подмосковье действует единая специализированная организация, которая обслуживает квартиры и дома по газовому оборудованию.

В прошлом году она работала лишь с 57% подмосковных домов, в 2022-м показатель возрос до 99,9%. Всего 14 многоквартирных домов Подмосковья не имеют на сегодняшний день единой организации, заключил Хромушин.

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