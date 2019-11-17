Христианский стрит-арт. Зачем подмосковный иконописец стал расписывать фасады зданий?

Все больше икон появляется на фасадах подмосковных зданий. Художник из Подмосковья Александр Цыпков вышел за пределы мастерской и теперь рисует образы святых в общественных пространствах. Так он напоминает людям о церковном искусстве и призывает задуматься на духовные темы.

Это — часть общероссийского проекта «После иконы», который существует не только в столичном регионе, но и далеко за его пределами.

Молитва на черном фоне среди ярких высоток Новой Трехгорки в Одинцове — стрит-арт может быть и таким. Мрачно, но заставляет задуматься. Назвать это просто граффити — язык не поворачивается. Работа «Господь светлый». Авторы — семья Цыпковых. На черном фоне золотыми буквами — строчки из Псалома 26.

Источник фото: телеканал «360»

Александр Цыпков более 10 лет создает иконы. Весной его творчество вышло за пределы мастерской — на улицы. Он создал порядка 15 работ христианского стрит-арта. Такое название направлению в уличном искусстве он дал сам. Изображения есть не только на улицах Подмосковья, но и в Москве, и даже в Крыму.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне стало интересно уличное искусство. Хочется работать конкретно с иконографией, нести в массы культуру иконописания. Она есть и очень богатая сама по себе — как искусство. Гениальнее иконы ничего не существует», — отметил художник Александр Цыпков.

Здесь все расписано легально. Эту работу выбрали организаторы фестиваля стрит-арта. Им она понравилась и показалась уместной. Но у жителей высотки напротив разрисованной котельной — свое мнение. Многие не понимают, зачем на здании появились иконы.

Источник фото: телеканал «360»

Граффити в несогласованных местах — дело наказуемое. Поэтому образ Спасителя появился не в центре города, а под железнодорожным мостом на западе Москвы. Рядом был Иоанн Предтечи — его уже закрасили. И художника это нисколько не смущает. Творец уверен — для людей это возможность увидеть святые образы в неожиданных местах и задуматься о своем.

Источник фото: телеканал «360»

«Первые иконы появлялись на стенах, как граффити, их роднит именно настенная живопись, изображения рыб, крестов, агнецов. Появлялись на стенах, где христиане проводили свои первые собрания. Но все же понимание иконы находится не в плоскости художественной, оно — в плоскости духовной. О граффити я такого сказать бы не смог. Все-таки икона — это религиозный символ. Это таинство, оно служит не цели привлечь, а цели богообщения. Общения с миром невидимым. Привлекать внимание религиозными предметами я не считаю нужным. Привлекать нужно другим — что-то сделать для другого человека, протянуть руку, когда ему плохо», — пояснил Отец Дионисий.

Источник фото: телеканал «360»

Духовная тема далеко не впервые появляется в современном искусстве уличных художников. Изображение Мадонны в Неаполе от Бэнкси хотели уничтожить, но после петиции оно стало первым легальным граффити в городе. Супрематический крест в Екатеринбурге от граффитиста Покраса Лампаса все-таки закрасили, а когда выяснилось, что никаких отсылок к церкви в нем нет, решили восстановить. Свою работу изображение сделало — привлекло внимание. Именно поэтому Александр Цыпков продолжит разрисовывать святыми образами улицы. Он не любит слово «популяризация» по отношению к своему делу, но то, что христианский стрит-арт обращает на себя внимание — факт с которым сложно поспорить.