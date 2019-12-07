«Хранить память в наших сердцах». Одинцовские школьники вспомнили подвиги русского народа в Великой Отечественной войне

В Одинцовском городском округе провели традиционные «Рождественские чтения». На встрече вспомнили подвиги русского народа в Великой Отечественной войне.

Тему выбрали не случайно. В следующем году страна отметит 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Цель встречи — вспомнить о тяготах и подвигах русского народа и рассказать об этом молодому поколению.

«Нам бы хотелось этим мероприятием подчеркнуть важность памяти о Великой Победе, которую мы должны хранить в наших сердцах. И чтобы это действительно было не просто информацией для ребят, а были для них пережитые моменты жизни, и чтобы это навсегда осталось в их сердцах», — отметил благочиный церквей Одинцовского округа отец Игорь Нагайцев.

Источник фото: телеканал «360»

Творческая часть мероприятия в местном Доме культуры началась с «Оды о Ленинградском хлебе» в исполнении юной школьницы. Затем показали видеофильм, который призывает родителей рассказывать детям об истории Великой Отечественной войны.

Историческую реконструкцию провели в Одинцове. Ее участники перенеслись в 1941 год Подробнее

По мнению организаторов мероприятия, основа духовной нравственности современного поколения — в моральном единении, благодаря которому русский народ одержал победу.