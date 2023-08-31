Подмосковье 31 августа 2023, 12:52 Хранилище для 8 тысяч тонн овощей построят в Серебряных Прудах ООО «АГРОМИР 2011»

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Склад для хранения овощей борщевого набора построят в Серебряных Прудах. Разрешение на начало работ выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Подмосковье входит в топ-3 России по выращиванию и сбору овощей. Объемы растут, поэтому появляются новые проекты со созданию хранилищ.

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Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие в Серебряных Прудах — компания «Агромир 2011» — начнет строительство первого из двух запланированных овощехранилищ вместимостью до восьми тысяч тонн. Площадь объекта составит 3,2 тысячи «квадратов». Здесь будут обрабатывать и хранить собранные на территории комплекса лук, морковь, капусту и свеклу. В дальнейшем овощи будут поставлять в торговые сети Московской области и соседних регионов.

Объем инвестиций в проект составит 100 миллионов рублей. Специалисты Центра содействия строительства Подмосковья помогут инвестору быстро получить все необходимые согласования.

Когда склад построят, здесь будет создано 20 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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