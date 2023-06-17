Подмосковье 17 июня 2023, 16:12 Хранение оружия проверили у жителей Одинцова

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Лицензионно-разрешительный отдел Одинцовского района проверил правильность хранения оружия у местных жителей. Предварительно специалисты договариваются о встрече. Это не просто вежливость, а требование закона.

«Если плановая проверка или внеплановая и у гражданина нарушений нет, и мы с ним можем, соответственно, через телефон или электронную почту согласовать время, мы это делаем, но если гражданин не на связи и не реагирует на письма, то вынуждены без согласования выезжать на адрес», — сообщил инспектор ОЛРР ГУ Росгвардии по Московской области Григорий Горбунов.

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Александр Иншаков — главный каскадер российского кино. В его маленьком сейфе лежит несколько ружей.

«Я сам не охотник, максимум, что себе позволяю, — на стенде, вот там интересно, пострелять, попробовать. В принципе, из этого карабина я даже ни разу не стрелял — подарок. Второй тоже подарок. С него я немного попробовал стрелять, хороший, мягко работает», — сообщил Иншаков.

Росгвардейцы объяснили, что посторонние не должны иметь доступ к сейфу с оружием. Именно это инспектор напомнил местному жителю после осмотра его имущества. После он составил протокол осмотра.

«Хочу обратить внимание, что в следующем году у вас заканчивается разрешение и у нас по закону не позже, чем за месяц, надо будет подать на продление разрешения. Я рекомендую заняться этим заранее. Ноябрь, там минус пару месяцев. Можно в сентябре заняться», — порекомендовал Горбунов.

Процедура проверки составила 15 минут.

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