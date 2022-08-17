Храм Веры, Надежды и Любови построили при детском хосписе в Истре

Церковь возвели для посетителей благотворительного комплекса «Солнечная поляна», где оказывают помощь неизлечимо больным детям. Строительство велось с 2014 года.

Белокаменный храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии расположен на улице Школьной в поселке Пионерском (округ Истра). После итоговой проверки Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии объекта проектной документации.

«Строительство храма велось с 2014 года. За этот период Главгосстройнадзор провел 11 проверочных мероприятий, в ходе заключительной итоговой проверки нарушений зафиксировано не было. В связи с этим приняли решение о выдаче ЗОС», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Общая площадь здания почти 150 квадратных метров. Центральное место в нем займут алтарь, молитвенная и притвор. Храм обустроили для инвалидов, в том числе для детей-колясочников. Специально для маломобильных ребят Елизаветинского детского хосписа уменьшили высоту подсвечников, иконы расположили ниже, вход сделали без ступеней.

Строительными работами занимался застройщик РОО «Божедомье».

Реализация проекта детского хосписа «Солнечная поляна» под Истрой продолжается. Завершен второй из семи этапов строительства. Впереди возведение детского сада для детей с ДЦП, дачи для сирот, богадельни и отдельного здания для животных. Там дети будут общаться с братьями меньшими и проходить специальную терапию.

Другим масштабным проектом Подмосковья стало строительство детского госпиталя в Красногорске. По поручению губернатора Андрея Воробьева его завершат досрочно — не к концу, а к марту 2024 года.