Храм в Раменском округе газифицировали перед праздником Крещения Господня

Храм святого великомученика Димитрия Солунского в селе Малахово городского округа Раменский газифицировали перед праздником Крещения Господня. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Перед праздником Крещения Господня компания АО «Мособлгаз» газифицировала храм святого великомученика Димитрия Солунского в селе Малахово.

В праздничный день в храме прошла церемония по случаю Крещения, в которой приняли участие министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, глава Раменского городского округа Виктор Неволин и генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Для газификации села Малахово мы построили газовые сети протяженностью 4,6 километра, это очень важная часть работы, которую мы провели совместно с „Мособлгазом“. Подключиться к газу могут более 80 частных жилых домов Малахова, в которых живут более сотни жителей. Я очень рад, что сегодня нам удалось газифицировать и храм святого великомученика Димитрия Солунского, которому уже более 200 лет. В этот праздничный день я хочу пожелать каждому крепкого здоровья, радости, добра и благополучия», — сказал Самарин.

В прошлом году компания АО «Мособлгаз» газифицировала Никольский собор на территории Можайского кремля.

В этом году в Раменском построят и введут в эксплуатацию газораспределительную станцию «Жуково». Тогда возможность подключиться к сети появится у 15 тысяч местных жителей.