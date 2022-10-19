Храм в деревне Новофрязино в Щелкове обеспечили электричеством | 360°

19 октября 2022, 19:37
Храм в деревне Новофрязино в Щелкове обеспечили электричеством
Электричество появилось в Князь-Владимирский храме в деревне Новофрязино в Щелкове. Специалисты провели замену трансформатора и построили 280 метров воздушных линий.
Храм построили в Новофрязино в 2009 году. Ранее на его месте была только часовня. Здание освятили в честь Владимира Красное Солнышко.
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Узнать о том, как получить объект к электросетям в Подмосковье моно на портале.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.
Электричество
Щелково
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