Храм в деревне Новофрязино в Щелкове обеспечили электричеством | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 19:37 Храм в деревне Новофрязино в Щелкове обеспечили электричеством

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Электричество появилось в Князь-Владимирский храме в деревне Новофрязино в Щелкове. Специалисты провели замену трансформатора и построили 280 метров воздушных линий.

Храм построили в Новофрязино в 2009 году. Ранее на его месте была только часовня. Здание освятили в честь Владимира Красное Солнышко.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.