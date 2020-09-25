Новый храм Росгвардии в подмосковной Балашихе окружили зеленью

Источник фото: Евгений Дудин

Озеленили сквер нового храма Святого равноапостольного князя Владимира в микрорайоне Дзержинского. Его стали строить три года назад, а завершить благоустройство территории планируют этой осенью.

Новая зелень появилась в сквере храма и благодаря акции «Наш лес. Посади свое дерево» — в пятницу, 25 сентября, ее поддержали военнослужащие, представители администрации и предприятий городского округа.

Источник фото: Евгений Дудин

Всего на площадке собралось свыше 40 участников из Балашихи, отметил заместитель директора объединенной дирекции парков округа Артем Константиновский.

Саженцы появились в новом сквере у храма, который благоустраивают. Здесь будет зона отдыха — деревья высадили на газон взамен тех, которые утратили во время строительных работ Артем Константиновский.

Площадь для благоустройства — более 2,5 тысячи гектаров. Храм рассчитан на 500 прихожан.

Источник фото: Евгений Дудин

«Балашиха же всегда была самым зеленым городом Московской области, потому что это было зеленое кольцо Москвы. Наш город всегда утопал и утопает в лесах. Надеюсь, саженцы приживутся и будут радовать здесь людей долгие годы», — сказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Экологическую акцию «Наш лес. Посади свое дерево» запустили в Подмосковье с 2014 года. А в Балашихе с 1 сентября высадили уже более 1,5 тысячи деревьев и кустарников.

Источник фото: Евгений Дудин

Как подчеркнул Андрей Воробьев, сократить масштабы акции в этом году пришлось из-за эпидемической ситуации. Но принять участие сможет каждый житель Подмосковья.