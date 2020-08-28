Новый храм на 300 прихожан построят в одном из поселков Мытищ. Его сделают в неорусском стиле

Строительство храма Рождества Пресвятой Богородицы согласовали в подмосковных Мытищах. Автор проекта — Андрей Анисимов. Территорию благоустроят, а готовый комплекс будет рассчитан на 300 прихожан.

Его возведут в поселке Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище». Пятиглавый храм сделают в неорусском стиле. К нему пристроят шатровую колокольню.

Ярусную композицию подчеркивают узорчатые и арочные пояса, килевидные кокошники в основаниях подкупольных барабанов. Отделку стен выполнят из светлого натурального известняка, а цокольную часть — из более темного доломита.

Храм — центр ансамбля, включающего двухэтажный приходской дом, крестильный храм с купелью, водосвятную и поминальную часовни. Об этом рассказала главный подмосковный архитектор Александра Кузьмина.

Этот проект выполнен был профессионалами. Авторы грамотно поработали с композицией и рельефом, что позволило, не увеличивая массу самого здания и сохраняя его масштаб, сделать храм доминирующим в ландшафте Александра Кузьмина.

В облицовке применят единый для всего ансамбля натуральный камень. Храм займет участок площадью 4,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству области Владислава Гордиенко.

Чтобы визуально выделить новый храм, архитекторы сделали искусственную насыпь, приподняв объем на 2,7 метра. С дороги он поднимется над оградой комплекса и станет более заметным.