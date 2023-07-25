Подмосковье 25 июля 2023, 17:21 Храм-часовню в честь Николая Чудотворца построят в Дмитровском округе пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Читать 360tv в

Храм-часовню в честь Николая Чудотворца построят в деревне Курово Дмитровского округа. Там уже освятили закладной камень.

Чин освящения закладного камня провел епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома. Участие в церемонии приняли глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, благочинный Яхромского церковного округа, иерей Сергий Бернацкий и жители деревни.

Строительство часовни в деревне Курово стало возможным благодаря меценату и члену президиума Федерации гольфа Московской области Николаю Юденкову.

«Скоро на территории нашего округа станет еще одним святым местом больше — в Курове будет воздвигнут и освящен храм в честь святителя Николая. Радует, что дмитровчане сохраняют православные традиции. <…> Это помогает нам быть еще более сильными и сплоченными», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Епископ Фома передал округу икону святителя Николая Мирликийского. Она станет главной святыней будущего храма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития инфраструктуры для растущего региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».