Подмосковье 28 ноября 2022, 16:15 Хозяйство из Серебряных Прудов получило землю для выращивания картофеля по льготной программе

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Фермерское хозяйство из Серебряных Прудов получило в безвозмездное пользование на шесть лет землю по программе «Подмосковные 10 гектаров». На ней будут выращивать картофель, сообщила зампред правительства Анна Кротова.

Она добавила, что хозяйство только начинает свою деятельность, поэтому программа стала для нее хорошей помощью.

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«С начала действия программы предоставлено 12 крестьянским хозяйствам 20 земельных участков областной и неразграниченной собственности общей площадью 768 гектаров», — отметила Анна Кротова.

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По программе землю в безвозмездное пользование предоставляют на срок до шести лет. Площадь зависит от вида деятельности — до 50 гектаров для овощеводства, садоводства и пчеловодства, до 100 гектаров для растениеводства, зерновых, зернобобовых культур и малого рогатого скота, и до 200 гектаров для крупного рогатого скота.

Глава Минимущества региона Наталья Адигамова рассказала, что «Закрома Родины» ранее получили 37 гектаров, а теперь — дополнительно — еще 14,8 гектара.

«В планах у фермера заниматься выращиванием картофеля и в виде сухого картофельного пюре реализовывать на север страны», — сообщила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

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