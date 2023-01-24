Подмосковье 24 января 2023, 16:28 Хозяйку гостиницы в Солнечногорске поблагодарили за помощь беженцам из Донбасса

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Владелицу гостиницы «Агат» в Солнечногорске поблагодарили за помощь беженцам из Донбасса. Наталья Скрипникова предоставила семье с детьми бесплатный номер, пока те искали себе жилье.

Наталья также собирала для беженцев необходимые вещи и помогала им устроиться на новом месте.

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«У нас жила семья: <…> мама с папой и двое детишек — 15 лет и три годика. Папа у них инвалид, поэтому их выпустили без проблем с оккупированных территорий. Пока они искали жилье, проживали у нас», — рассказала владелица гостиницы «Агат» Наталья Скрипникова.

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За активную гражданскую позицию женщине вручили благодарственное письмо от главы округа.

«Действительно, эта поддержка, которая сейчас оказывается представителями нашего бизнес-сообщества, она важна не только для муниципалитета, а в большей степени для граждан, которые покинули свои родные дома и вынуждены переехать куда-то», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Сейчас семья беженцев уже нашла жилье. Родители устроились на работу, а дети ходят в школу. Наталья поддерживает с ними отношения до сих пор.

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