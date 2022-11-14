Подмосковье 14 ноября 2022, 14:26 Хозяйка спасенного в Домодедове белого индюка нашлась в Подмосковье

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В Подмосковье удалось найти хозяйку индюка, которого раньше прямо в лесу спасли специалисты Госветслужбы Подмосковья. Все это произошло в Домодедове. Оказалось, что белый индюк сбежал из частного местного хозяйства, его случайно встретил в лесном массиве житель села Гальчино.

На протяжении недели птица оставалась под пристальным наблюдением ветеринаров. Индюк за время одиночного блуждания по лесу успел немного пострадать — у него сбились перья, оказалась повреждена одна лапа. Птице сразу же оказали всю необходимую помощь, ему некоторое время давали витамины, чтобы легче было оперативно восстановить здоровье.

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«Индюку оказали необходимую ветеринарную помощь и провели витаминотерапию. Пока индюк находился в стационаре, разыскивали его хозяев», — рассказал первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

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Хозяйка уже рассказала, как же именно птице удалось сбежать. Она поделилась, что просто выпустила индюка во двор, а потом заметила, что его на месте нет. Женщина искала своего питомца на протяжении недели и практически успела потерять надежду на благополучный исход поисков. Однако потом соседи принесли ей материал о том, что птицу уже нашли и спасли ветеринары. Хозяйка не стала медлить, сразу же позвонила по указанному номеру и забрала питомца домой.