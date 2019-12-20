Новая жизнь для города. Хотьково станет популярным туристическим направлением

Подмосковное Хотьково может стать новым туристическим пунктом. У города большая и интересная история, которую необходимо рассказать гостям региона. Обсудили перспективы исторического наследия на форуме проектировщиков Московской области «Города и перемены».

История Хотькова началась больше 700 лет назад — в 1308 году основали Покровский монастырь. Именно в нем постриглись в монахи родители Сергия Радонежского. Тут же они и нашли свой покой. Сохранился монастырь чудом.

В 1922 году монастырь был закрыт и частично разрушен. Восстановили его лишь к концу XX века. И сейчас монастырь снова стал центром Хотьково, но уже не единственным.

Источник фото: wikipedia.org

«На общественном обсуждении с местными краеведами нами были выбраны три перспективных объекта. Это, конечно, центральная площадь Хотькова, въезд со стороны Радонежа и около железнодорожной станции», — рассказал начальник территориального управления Игорь Болохов.

Центром искусства можно смело назвать усадьбу Абрамцево. В 1843 году ее приобрел писатель Сергей Аксаков. Именно здесь он написал автобиографическую трилогию «Семейная хроника». Далее усадьбу купил известный меценат Савва Мамонтов. С тех пор Абрамцево облюбовали уже художники.

Источник фото: wikipedia.org

Одной лишь историей современный город жить больше не может. Для того чтобы местное наследие стало общим достоянием, нужно развивать инфраструктуру и создавать новые зоны комфорта. Об этом и говорилось на проектировщиков Московской области.

«Искусствоведческий контекст, без которого Хотьково существовать не может, его очень важно внедрять и в элементах дизайна, использовать в палитре. Так что я думаю, что у города дивный потенциал», — отметила Александра Кузьмина, заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один важный фактор — это любовь к своему городу со стороны его же населения и местных сообществ. Ведь преображаться в итоге должны все: и город, и люди.