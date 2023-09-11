Подмосковье 11 сентября 2023, 15:35 «Хотела унести телефон подальше». Мама пострадавшей школьницы в Дмитрове рассказала подробности о ЧП Мама пострадавшей школьницы в Дмитрове рассказала подробности о случившемся Рой Евгений Александрович

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Девочка, у которой загорелся смартфон в школе № 8 Дмитрова, пыталась унести его как можно дальше от скопления учеников. Об этом рассказала мама пострадавшей школьницы.

«Она хотела поскорее унести телефон дальше от скопления ребят. Пока несла его, чтобы залить водой, немного обожгла средний палец. Я считаю, что она поступила правильно», — отметила женщина.

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Также она рассказала, что в момент, когда телефон задымился, он лежал на скамейке в раздевалке. Девочка в этот момент гаджетом не пользовалась.

«Хочу повторить: телефон задымился неожиданно, она в него не играла. Он просто лежал на скамейке. А те, кто снимал это, лучше бы помогли ей или хотя бы посочувствовали», — добавила мама школьницы.

Ранее администрация СОШ № 8 сообщила «360», что причиной ЧП стало самовозгорание устройства. Очаг потушен, детей оперативно вывели из здания. Пострадавших нет.

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