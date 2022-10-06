Хоспис в Домодедове откроет новые места в здании усадьбы Пржевальского | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber Хоспис в Домодедове откроет новые места в здании усадьбы Пржевальского

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Здание усадьбы и земельный участок площадью более 1,7 гектара переданы в оперативное управление Московскому областному хоспису, который находится в городе Домодедово. Здесь появятся новые места для помощи детям.

«Усадьба Пржевальского находится в селе Константиново Домодедовского округа. По поручению губернатора Андрея Воробьева ее передали для размещения паллиативной помощи детям. Здесь провели реконструкцию и предусмотрели все нужные технические условия», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Сейчас фонд хосписа составляет 13 коек. В здании усадьбы планируется создать дополнительные места для больных детей. Сюда также переведут технические службы.

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Домодедовский хоспис для детей — это единственное государственное учреждение в Подмосковье, которое оказывает паллиативную медицинскую помощь детям всего региона. В структуру хосписа входят стационар и патронажная служба, которая наблюдает пациентов на дому. Здесь работают более 70 специалистов, в том числе педиатр, детский онколог, анестезиолог-реаниматолог, психотерапевт, невролог, врач по лечебной физкультуре, психолог и другие. Двадцать девятого августа в медучреждении состоялось торжественное мероприятие, посвященное трехлетию со дня открытия.

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