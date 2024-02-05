Подмосковье 05 февраля 2024, 10:26 Хоспис в Домодедове обеспечил медицинским оборудованием неизлечимо больных детей в Подмосковье Анастасия Сараева

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Московский областной хоспис в Домодедове завершит передачу медицинского оборудования для неизлечимо больных детей до конца февраля. Приборы предназначены для поддержания организма в домашних условиях.

Хоспис выдаст 390 аппаратов детям, имеющим паллиативный статус. Доставку оборудования начали в декабре 2023 года и продолжат до конца февраля.

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«При передаче медицинского оборудования работник хосписа инструктирует родителей о порядке использования прибора. С законными представителями заключается договор безвозмездного использования», — рассказала врач-методист Наталья Акмаева.

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