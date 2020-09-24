Хоспис для детей в Домодедове получил еще одно здание

Детский хоспис в Домодедове получил дополнительное здание. Теперь медицинское учреждение сможет принимать еще больше паллиативных пациентов.

«Хотел поблагодарить за то, что год назад открыли хоспис, чтобы спасать жизни. Я понимаю, как вам тяжело, благодарю. Хотим подарить вам еще одно здание», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с руководителями учреждения.

В хосписе, в основном, получают помощь дети до 10 лет. Распространенные диагнозы — ДЦП, пороки.

Губернатор рассказал, что он знает девочку с ДЦП и понимает, какой этот труд помогать таким ребятам.

Воробьев поговорил с мамой из Краснознаменска. Она привозит ребенка на гидротерапию.

«Это для нас спасение», — сказала женщина.

Сам хоспис находится в здании усадьбы Пржевальского. Это первое государственное учреждение Подмосковья, где помогают тяжело и неизлечимо больным детям.

Родители просят купить дорожку для бега и сделать бассейн.

Рядом с хосписом располагается заброшенный дом, который изначально входил в единый архитектурный комплекс усадьбы. Эту постройку удалось выкупить у собственника. Теперь здание тоже войдет в состав хосписа.

Таким образом учреждение сможет принимать больше детей. В переданной постройке руководство собирается разместить кабинеты внутренних служб. В освободившихся кабинетах в старом здании собираются сделать десять комнат для лечения больных.

Протоирей Александр Ткаченко предложил создать ресурсный центр паллиативный помощи, который будет готовить кадры для работы учреждения здравоохранения и соцзащиты.

По его словам, много заявок приходит из других регионов. Врачи приезжают из тех мест, где паллиативная помощь находится на ранних стадиях развития.

В новом корпусе построят бассейн, оборудуют стоматологический кабинет, кабинет физиотерапии, кабинет переливания крови и лабораторию для проведения общих биохимических анализов крови.

За год работы была оказана помощь более 400 пациентов с тяжелыми, хроническими, прогрессирующими заболеваниями. Была налажена работа выездных служб, они посещали пациентов на дому. Детский хоспис стал центром оказания паллиативной помощи для всей Московской области. Именно отсюда происходит координация работы служб, которая расположена во всех районах области протоирей Александр Ткаченко.

ГАУЗ МО «Московский областной хоспис» открылся 29 августа 2019 года при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Дети и их семьи могут оставаться в хосписе круглосуточно. Всего за год работы была оказана помощь 1105 тяжело больным ребятам.