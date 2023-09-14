14 сентября 2023, 12:09
Хоры и вокальные коллективы из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс
Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов начнется в сентябре, а закончится весной 2024 года в детском центре «Орленок». Школьники Подмосковья приглашаются к участию, о чем сообщили в Министерстве образования Московской области.
Конкурс проводится в три этапа: муниципальный (сентябрь — ноябрь), региональный (ноябрь — декабрь) и федеральный (январь — февраль 2024 года). Финальный тур стартует в апреле.
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Состязание пройдет по трем номинациям. Первая — школьный хор «Песни моей страны», где принимают участие коллективы всех видов. Вторая номинация — «Любимые песни моей семьи», третья — вокальный ансамбль «Музыкальный калейдоскоп». Также предусмотрена специальная номинация, посвященная 90-летию со дня рождения композитора Евгения Крылатова.
Победители в каждой номинации попадут в финал.
В состав жюри войдут представители образования и науки, известные деятели культуры и искусства, дирижеры, композиторы, признанные эксперты в сфере вокально-хорового исполнительства. Зарегистрироваться для участия можно на странице конкурса.
К 1 сентября самую большую школу Подмосковья открыли в Одинцове — теперь это современное пространство для 2,2 тысячи ребят. Старт учебному году в ней дали Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев.
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