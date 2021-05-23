Хоровой фестиваль «Поющее Подмосковье» в Подольске побил рекорд посещаемости

Хоровой фестиваль «Поющее Подмосковье» прошел в Подольске 22 мая и побил рекорд дневного посещения. В нем участвовали 30 коллективов Московской области.

Об этом рассказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов, сообщило РИАМО.

Фестиваль провели на Певческом поле в поселке Дубровицы в четвертый раз. На мероприятии выступило 30 коллективов, 15 из которых подольские. На сцену поднялось 800 участников. Почти 10 тысяч гостей пришли на Певческое поле до салюта, ранее такая высокая посещаемость не наблюдалась, заметил Денисов.

«Благодаря погоде, хорошему настроению обновили рекорд посещаемости», — заметил он.

Учреждения культуры и дополнительного образования Подольска подготовили мастер-классы и экскурсии. Интерактивную программу разработали восемь школ искусств городского округа, библиотеки и музеи, СДК «Романцево». Работали детские игровые площадки и точки питания.

Фестиваль «Поющее Подмосковье» посвящен Дню славянской письменности и культуры. Цель музыкального мероприятия — сохранение и развитие традиций хорового искусства, повышение исполнительского мастерства, расширение репертуара, духовное и нравственное воспитание молодежи на лучших образцах хорового искусства и произведениях русской классики.

Идея проводить фестиваль принадлежит администрации городского округа.

В 2020 году «Поющее Подмосковье» не проводили из-за пандемии.