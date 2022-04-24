Хоровая студия Реутова отметила юбилей

Реутовская хоровая студия «Радуга» отметила 50-летний юбилей. Все эти годы со сцены студии звучат только лучшие песни. Воспитанники школы выступают в крупнейших концертных залах страны. Достижения каждого из них — предмет особой гордости школы.

«Я уверен, что через несколько лет появятся новые награды, новые имена и новые возможности. желаю вам здоровья, успехов и огромного везения, которое основано на личном успехе каждого, на трудолюбии и взаимопомощи», — поздравил коллектив школы глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Студия уже выпустила несколько тысяч молодых профессионалов. Сотни Гран-при получили выпускники на международных, всероссийских и региональных конкурсах. Только за последние пять лет юные музыканты завоевали 94 диплома лауреатов. Но главное достижение студии — то, что учебные классы по-прежнему очень востребованы.

«Музыка остается нужна. Детям нужно музыкальное образование. Всегда есть желание петь, учить — это, конечно, достижение», — отметила директор хоровой студии «Радуга» Ирина Иванова.

В свой собственный юбилей артисты студии устроили праздник для всех. В подарок зрителям провели большой отчетный концерт.