«Город поющих детей». Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» отметила 30-летие

Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» отметила 30-летие. Она давно стала одной из визитных карточек наукограда. Ученики выступают на лучших концертных площадках Европы и завоевывают награды престижных конкурсов.

Свой 30-й день рождения хоровая школа отметила на главной музыкальной сцене России — в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

В Европе хор мальчиков и юношей «Дубна» называют посланником российской культуры. Чтобы добиваться высоких результатов, воспитанники школы репетируют почти каждый день.

Сергей Жабицкий — один из солистов концертного хора. Он поет в школе уже шесть лет. Занятия проходят почти каждый день. Три раза в неделю — хор, а еще сольфеджио и игра на инструменте.

У нас это по наследству: два брата пели, сестра младшая сейчас пошла, двоюродный брат. Мне очень нравится, мы поем духовную необычную музыку Сергей Жабицкий.

На юбилейном концерте в консерватории выступили 350 юношей. Вышел на сцену и младший, и кандидатский, и концертный хоры. Они исполнили свои хиты, с которыми объездили всю Европу: «Барыню», «Глорию» и не только. В школе не боятся брать сложные произведения, причем на языке оригинала.

«У нас город физиков, город международный, поэтому для наших ребят любой язык не проблема. Это хорошо их развивает, знакомит с культурой других стран на языке „оригинала“», — отметила создатель и художественный руководитель хоровой школы Ольга Миронова.

В исполнении сводного хора прозвучала песня о Дубне — городе, который объединил всех. По словам главы городского округа Сергея Куликова, юбилей этой школы — важное для города событие.

Мы все знаем, что у нас город науки и поющих детей. И мы уже доказали, что у нас город поющих детей. У школы большущее будущее, отличные перспективы. Мы надеемся на ремонт здания, который мы сейчас вместе с правительством обсуждаем Сергей Куликов.

В этот день со всей страны собрались и выпускники школы. Они тоже вышли на сцену. А бессменному руководителю хора Ольге Мироновой аплодировала не только вся Дубна. Дань таланту и упорному труду отдали создатель и художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин, депутат Госдумы Ирина Роднина.