«Хорошо организовано». Наблюдатель из Сирии рассказал о референдуме в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 15:44 Поделиться Telegram

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Viber «Хорошо организовано». Наблюдатель из Сирии рассказал о референдуме в Подмосковье Эксперт из Сирии Зраик назвал хорошо организованным референдум в Московской области

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Общественный деятель и эксперт из Сирии Мохаммад Хамес Зраик посетил избирательные участки в Московской области. В интервью «360» он рассказал, что процесс голосования на референдуме организовали грамотно и удобно для его участников.

По словам собеседника «360», ему удалось пообщаться с избирателями. Они рассказали ему о своих чувствах и о том, как живут в России.

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«Пожалуй, самая важная вещь заключается в том, что избиратели рады быть здесь, рады принимать участие в референдуме. Нам показали все на избирательном участке, и я могу сказать, что все организовано хорошо, все сделано так, чтобы люди могли проголосовать свободно и в безопасности», — подчеркнул Мохаммад Хамес Зраик.

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Эксперт рассказал, что правду о проводимых референдумах знают не во всем мире. Эту ситуацию следует исправить.

«Люди по всему миру не знают, что выборы проводятся и организуются исключительно представителями Донецкой, Луганской и других республик, борющихся за независимость. Это очень важно донести до людей из других стран», — подытожил Мохаммад Хамес Зраик.

Сами жители охотно участвуют в голосовании. По мнению Татьяны Черняковой из Донецка, которая временно живет в Подольске, только Россия поможет выжить мирному населению Донбасса.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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