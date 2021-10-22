Хорошее подспорье: власти Подмосковья начали субсидировать процентную ставку для предприятий МСП

Власти Подмосковья запустили новую меру поддержки — субсидирование процентной ставки для МСП. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Сейчас очень многие предприниматели, которые планировали развиваться и расширяться, однозначно находятся в ситуации, когда-либо уже взяли кредит, либо планировали. Хочу сказать, что подмосковное правительство запустило новую меру поддержки. Мы субсидируем процентную ставку для предприятия для МСП. Процентную ставку в размере ключевой ставки ЦБ РФ», — рассказала она.

Зиновьева назвала эту меру очень хорошим подспорьем. Сейчас идет прием заявок. Там нет срока, предприниматель просто может получить кредит, начиная с 1 сентября этого года, во всех крупных российских банках.

«Вы просто можете заявиться к нам на возмещение 6,5%. У нас заключены соглашения с крупнейшими банками: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, банк „Открытие“. Около 10 банков с нами сотрудничают», — сказала министр.

Она отметила, что эту меру поддержки власти обязательно будут реализовывать для тех, кто запустил свои проекты по расширению производства, по приобретению оборудования и так далее.