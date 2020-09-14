Именитые хореографы выбрали победителей фестиваля танцев в Балашихе

Фестиваль проводят уже три года. Площадкой для «Пространства танца» выбрали парк «Пехорка». На сцену поднялись свыше 500 человек, которые представили Подмосковье, Красноярск, Крым, Новосибирск, Краснодар.

Елена Харламова назвала это событие «уникальным фестивалем влюбленных в танец людей». Она подчеркнула, что на этот раз он впервые стал открытым.

Мы его провели здесь, в „Пехорке“, потому что, на мой взгляд, это самый модный и самый современный парк Подмосковья. „Пехорка“ — это действительно крутой парк, который может принять всю Россию. Я поздравляю Балашиху с Днем города! Елена Харламова.

На фестивале собралось звездное жюри. Победителей выбирали хореограф шоу «Танцы на ТНТ» Александр Могилев, заведующая кафедрой современного танца Московского областного колледжа искусств Юлия Герасимова, а также чемпион Европы в стиле хип-хоп Алексей Симба.

Они определили лучших участников после финальных батлов на главной сцене. Кроме того, хореографы провели мастер-класс.

Прозвучали поздравления, адресованные не только танцорам, но и жителям Балашихи в честь Дня города.

С Днем города, дорогие друзья. Спасибо Министерству культуры Подмосковья и организаторам фестиваля за прекрасный праздник. В следующем году обязательно повторим. С Днем города! Сергей Юров.

Кроме танцевальных площадок, в «Пехорке» развернули чилаут-зону для зрителей. Хедлайнером фестиваля стал певец NILETTO.

Помимо профессиональных танцоров, свои силы могли испытать и любители — для гостей устроили джем-площадку.

Автором фестиваля танцев стал руководитель областного Центра культурных инициатив Вадим Петров. Предложение поддержали в Министерстве культуры Подмосковья.