Хореографический зал и новое оборудование появились во Дворце культуры «Коломна» после масштабного ремонта

В одном зале вокалисты берут высокие ноты, в другом юные балерины разучивают новые па. Во Дворце культуры «Коломна» снова кипит жизнь. Капитальный ремонт завершен. Масштабная переделка стала подарком для педагогов и воспитанников. У Дворца культуры в этом году юбилей — 50 лет.

Мы вернулись в родные стены после капитального ремонта. Отдельные слова благодарности хотим сказать губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за внимание, заботу, а со своей стороны мы постараемся достойно оправдать и представить Московскую область на всероссийских и областных конкурсах Оксана Любарская директор Дворца культуры «Коломна».

Учреждение преобразилось благодаря национальному проекту «Культура» и программе «Культура Подмосковья». В ДК появился большой хореографический зал, а еще новое оборудование — световое и звуковое. Особая гордость зрительного зала — LED-экран. Видеоряд на нем будет украшать выступления артистов.

На втором этаже оборудовали конференц-зал на 250 мест. В первой половине дня здесь планируют проводить совещания и семинары, во второй — занятия для детей. Капитальный ремонт позволил расширить направления, по которым работает Дворец культуры. Кроме хореографии и вокала здесь теперь занимаются члены клуба «Активное долголетие». Становятся популярными декоративно-прикладное творчество, лепка из полимерной глины и рисование.