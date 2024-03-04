Подмосковье 04 марта 2024, 18:43 Хореографический конкурс «Танец. Мысль. Время» прошел в институте культуры в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В химкинском Московском государственном институте культуры состоялся второй Всероссийский хореографический форум. В его рамках прошел межвузовский конкурс по хореографии под названием «Танец. Мысль. Время».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Праздничную программу мероприятия открыли декан хореографического факультета Анастасия Сергеевна Буцан и ректор института Екатерина Кудрина. Студенты первого курса кафедры современной хореографии открыли конкурсную программу своим творческим выступлением. Последующие номера представили артисты в четырех номинациях: классический, народный, современный и эстрадный танец.

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В рамках форума приняли участие 397 артистов из 16 учебных заведений и 13 городов. Студенты очного и заочного формата обучения представили 92 номера.

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