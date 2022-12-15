Подмосковье 15 декабря 2022, 08:22 Хореографический ансамбль «Волна» выступил в Щелкове с новогодней программой

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Хореографический ансамбль «Волна» выступил в Щелкове с программой «Новогоднее настроение». С первых минут концерта зритель окунулся в зимнюю сказку. Каждый номер коллектива — целая история, которую артисты рассказывают своему зрителю.

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Концерт «Новогоднее настроение» проходит в канун долгожданного праздника, когда особенно хочется дарить радость и создавать хорошее настроение. Праздничный концерт — событие для коллектива и, конечно, для родителей юных танцоров. Каждый номер сопровождали бурные аплодисменты зрителей.

Ансамбль «Волна» — лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов. Сегодня в коллективе занимается более 180 человек.

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