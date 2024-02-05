Подмосковье 05 февраля 2024, 18:31 Хореографический ансамбль «Улыбка» из Химок завоевал гран-при всероссийского творческого конкурса Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Хореографический ансамбль «Улыбка» центральной детской школы искусств городского округа Химки получил гран-при третьего всероссийского конкурса «Московские куранты». Коллектив выступил в двух возрастных категориях — младшая категория до девяти лет и старшая группа 10-13 лет.

Ранее ансамбль «Улыбка» стал лауреатом первой степени конкурса международного союза хореографов «Танцы народов мира». Соревнования прошли в Московском государственном академическом театре «Гжель».

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«Победа на таких конкурсах приносит не только славу отдельным исполнителям, но и способствует обогащению культуры города и его образовательных учреждений. Ученики нашей школы — настоящие звезды, и все мы бесконечно ими гордимся», — отметила муниципальный депутат, директор центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Напомним, хореографический ансамбль «Улыбка» был создан в 1997 году на базе центральной детской школы искусств преподавателем Ларисой Голенковой. В репертуар ансамбля входят номера, основанные на фольклорном творчестве народов России и стран зарубежья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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