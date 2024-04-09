Подмосковье 09 апреля 2024, 15:36 Хореографический ансамбль «Солнышко» отметил 30-летие в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Юбилейный концерт образцового хореографического ансамбля «Солнышко» под руководством Ирины и Александры Конопелькиных состоялся в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе». Руководителей и участников ансамбля отметили благодарственными письмами и поздравительными адресами.

Коллектив поздравили заместитель главы муниципалитета Марина Маннапова, председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко, заместитель начальника управления культуры Светлана Третьякова и директор городского центра народного творчества и досуга «Лепсе» Наталья Никитина.

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На мероприятии рассказали историю создания коллектива, его достижения и вклад в культуру муниципалитета. Особые слова адресовали Алексею Малинину — участнику Великой Отечественной войны, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, создателю и художественному руководителю народного хореографического ансамбля «Русские сувениры». Его ученица Ирина Конопелькина продолжила дело мастера и организовала в 1994 году ансамбль «Солнышко». Сейчас в его составе занимается более 100 детей в возрасте от пяти до 17 лет. Многие из них стали лауреатами престижных конкурсов.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Участники «Солнышка» исполнили танцы народов России и показали эстрадные номера.

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