Подмосковье 30 января 2024, 17:39 Хореографический ансамбль «Юность» из Химок получил два Гран-при всероссийского конкурса Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Хореографический ансамбль «Юность» стал обладателем Гран-при на престижном всероссийском конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Кружева». Коллектив, воспитанниками которого являются талантливые дети из Центральной детской школы искусств городского округа Химки, завоевал в общей сложности восемь наград, включая два диплома Гран-при и шесть дипломов лауреата первой степени.

Ансамбль «Юность» был отмечен в номинациях «Народный танец» и «Стилизованный народный танец», где он получил высшие награды. Также солисты коллектива Егор Барсуков и Алиса Кириллова были признаны лучшими в номинации «Народный танец. Соло», а Дарья Шмакова — в номинации «Русский танец. Соло». Руководит коллективом заслуженный работник культуры Московской области Лилия Егжовой.

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«Победа в этом конкурсе — не только большая гордость для Центральной детской школы искусств, но и для всех Химок», — отметила отметила муниципальный депутат, директор центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

В свою очередь, муниципальный депутат Николай Томашов добавил, что артисты ансамбля регулярно участвуют в городских мероприятиях, а в 2004 году коллектив получил почетное звание образцового.

Напомним, что благодаря программе «Культура Подмосковья» в Химках проходят выставки, конкурсы и концерты.

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