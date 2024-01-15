Подмосковье 15 января 2024, 11:30 Хореографический ансамбль из Лобни выиграл Гран-при фестиваля в Петербурге Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Танцевальный ансамбль «Сувенир» из Лобни успешно выступил на Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Рождественский Петербург». Коллектив стал обладателем Гран-при.

Юные артисты ансамбля «Сувенир» стали победителями творческого конкурса в Санкт-Петербурге. Лобненцы выиграли Гран-при конкурса и стали лауреатами I степени в шести номинациях.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Хореографический ансамбль «Сувенир» создан в 1991 году. Он работает на базе Дворца творчества «Планета талантов» в Лобне по адресу: улица Победы, дом № 9.

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