15 января 2024, 11:30
Хореографический ансамбль из Лобни выиграл Гран-при фестиваля в Петербурге
Танцевальный ансамбль «Сувенир» из Лобни успешно выступил на Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Рождественский Петербург». Коллектив стал обладателем Гран-при.
Юные артисты ансамбля «Сувенир» стали победителями творческого конкурса в Санкт-Петербурге. Лобненцы выиграли Гран-при конкурса и стали лауреатами I степени в шести номинациях.
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Хореографический ансамбль «Сувенир» создан в 1991 году. Он работает на базе Дворца творчества «Планета талантов» в Лобне по адресу: улица Победы, дом № 9.
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