Подмосковье 09 января 2024, 13:03 Хореографический ансамбль из Лобни стал призером международного конкурса «Собираем таланты» Unsplash

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Ансамбль «Каблучок» из Лобни успешно выступил на Международном заочном конкурсе хореографического искусства «Собираем таланты». Подмосковные артисты стали призерами в номинации «Народный танец».

Танцоры отправили на конкурс видеозапись хореографического номера. Ансамбль «Каблучок» представил на суд жюри зажигательный танец «Веселуха». В итоге коллектив из Лобни стал лауреатом III степени в номинации «Народный танец».

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Танцоров подготовила к конкурсу балетмейстер Надежда Чичкина. Ансамбль занимается в Доме культуры «Луговая» по адресу: улица Научный городок, 1Б.

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