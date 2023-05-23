Подмосковье 23 мая 2023, 15:02 Хореографический ансамбль из Лобни стал лауреатом международного конкурса «Звездный старт»

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Танцоры из Лобни успешно выступили на международном фестивале «Звездный старт». Старшая группа хореографического ансамбля «Каблучок» стала лауреатом конкурса I и II степени.

Ребята из Лобни стали лауреатами I степени за исполнение армянского танца «Лорке», а также номеров «Чибатуха» и «Не ходи, моя милая». Кроме того, коллектив получил звание лауреатов II степени за танец «Яблочко», приз симпатии жюри и награду за лучший сценический образ.

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«Ребята старались, готовились к конкурсу и показали блестящий результат. Я ими очень горжусь, будем двигаться к новым высотам», — поделилась руководитель ансамбля «Каблучок» Надежда Чичкина.

Ансамбль занимается в Доме культуры «Луговая» по адресу: Лобня, улица Научный Городок, 1Б.

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