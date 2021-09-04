Хореограф из Воскресенска получил звание Заслуженный работник культуры России

Основательница ансамбля танца «Сувенир» из городского округа Воскресенск Мария Тышецкая посвятила искусству почти 40 лет. Ее заслуги высоко оценили и на фестивале «Славянское подворье» в Подольске удостоили звания Заслуженного работника культуры России.

Каждый день она приходит на работу, где репетирует, ставит номера, придумывает костюмы. Мария Тышецкая работает сразу с шестью разными группами танцоров, а это в общей сложности почти 200 человек. Коллеги восхищаются ее работоспособностью.

«Это титанический труд, чтобы создать такую империю танца. Это бренд нашего дворца, нашего города», — заявила Заслуженный работник культуры Московской области и руководитель народного хора русской песни «Русь» Татьяна Канкасова.

Мария Тышецкая все продумывает сама — от выхода артистов на сцену до движений и поворотов. Ее особенная гордость — большие танцы. Так хореограф называет номера, в которых принимают участие до 150 человек.

Жители Московской области могли видеть выступление «Сувенира» на подмосковных праздниках. На таком же мероприятии во время фестиваля «Славянское подворье» Марии Тышецкой вручили награду. Узнав о звании своей наставницы, артисты за кулисами громко закричали от радости.

Мария Тышецкая за свою карьеру привела в мир танца тысячи детей. Уже выросшие воспитанники сейчас приводят в «Сувенир» своих чад. Ансамбль стал не просто хобби, а неотъемлемой частью их жизни.

«Она достойный пример для подражания. Мы все заряжены ее энергией, старанием. Благодаря ей мы добились успехов не только на танцевальном поприще, но и в жизни», — призналась участница «Сувенира» Екатерина Крашенникова.

В ансамбле подчеркнули, что готовы вручить своей талантливой наставнице тысячи таких наград, если бы была такая возможность.

Но никакие звания не заставят Марию Тышецкую отказаться от своей любимой работы. Впереди еще очень много планов и конкурсов, к которым нужно подготовить «Сувенир».