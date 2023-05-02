Подмосковье 02 мая 2023, 00:30 Хореограф Егор Дружинин дал старт проекту «Город танцует в парках» в Подмосковье Мария Шматкова

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В Московской области стартовал проект «Город танцует в парках». В жюри соревнования были хореограф и заслуженный артист России Егор Дружинин, а также его коллега и победитель шоу «Танцуй» на Первом канале Александр Могилев, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Первой площадкой для проведения мероприятия стало Одинцово. За звание лучшего коллектива сразились 10 танцевальных команд округа. Первыми на сцену вышли артисты студии «Красная звезда» с постановкой «Лес».

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«Мне понравился номер в целом. Мне кажется, это очень удачное начало. Единственно, чтобы я вам мог предложить — большего эмоционального развития внутри номера», — заявил Дружинин.

Хореографический коллектив «Магнифико» под руководством Светланы Гавриловой также выступил на фестивале. Команде уже более 22 лет.

«Это первый такой глобальный танцевальный проект в нашем городе и в Подмосковье. Это максимально интересно и очень важно для нас», — рассказала хореограф Елена Быковская.

Также артисты выступили и на сцене Красногорска. За звание лучшего боролись школа современного танца «Про-Движение», студии современного танца TAP & JAZZ и «Джуси», танцевальные коллективы LitBOOMz, Red skill crew, Flash dance, Dance-Mix и Only Dance, а также хореографические студии «Иллюзия» и «Звездочки». Первыми стали ребята из Flash dance.

Помимо участников зрителей порадовали артисты проекта «Танцы на ТНТ»: Анастасия и Виктория Михайлец, Александра Горошко, Виталий Уливанов, Ева Уварова, София Милютина и Герман Рамазанов.

В Подмосковье такой масштабный танцевальный фестиваль проходит впервые. Его разбили на два этапа — с 1 по 27 мая и с 19 августа по 2 сентября. Танцоры будут выступать в 30 парках региона. Уже 3 сентября проект завершится гала-концертом и церемонией награждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область впервые приняла у себя финал всероссийской олимпиады по литературе. Свыше 300 талантливых школьников приехали в гимназию имени Примакова в Одинцове.

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